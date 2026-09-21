Яйца и арахис не спасут: ученые развенчали миф о защите от аллергии

Употребление большого количества яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не защищает ребенка от аллергии на эти продукты. Об этом сообщает New England Journal of Medicine.

Австралийские ученые провели исследование PrEggNut, в котором участвовали 2137 беременных женщин. Все они имели повышенный риск аллергических заболеваний у будущих детей из-за семейной предрасположенности. Участниц разделили на две группы. Первая съедала не менее шести яиц и 60 штук арахиса в неделю, начиная с ранних сроков беременности и до четырех месяцев после родов. Вторая придерживалась обычного рациона — не более трех яиц и 30 штук арахиса в неделю.

Когда детям исполнился год, их проверили на аллергию. Она выявилась у 7,8%детей в первой группе и у 8,4%— во второй. Разница оказалась статистически незначимой. Аллергия на яйца встречалась у 6,2 и 7,2%соответственно, а в случае с арахисом показатели полностью совпали — по 2,6% в обеих группах.

Авторы пришли к выводу: специально увеличивать количество яиц и арахиса в рационе беременной для профилактики аллергии у ребенка нет оснований.

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