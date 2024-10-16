Жительница Гукова сообщила о некачественном ремонте упавших труб теплоснабжения

Жительница Гукова Светлана Авдеева рассказала, что возле городской больницы установили рамку из бытовых пластиковых труб теплоснабжения, сообщила rostovgazeta.ru. Женщина сомневается, что трубы выдержат зимние морозы.

Светлана напомнила, что трубы теплоснабжения ЦГБ Гуково в ноябре 2023 года упали на землю. Тогда городская больница осталась отключенной от теплоподачи. Отопление восстановили, но трубы продолжали лежать на земле. Местные жители с вниманием следили за развитием ситуации.

Сейчас в городе начинается отопительный сезон. Светлана отметила, что раньше трубы были установлены на высоком расстоянии от земли. Теперь их немного приподняли, оперев на бетонные блоки. В одном месте трубы обмотаны фольгой. Собеседница сообщила, что возле здания больницы установили пластиковую рамку.

«Это же рамка из обычных бытовых пластиковых труб, которые обычно ставят в домах. То есть эта конструкция поможет выдержать зимний мороз под тридцать градусов? Это же смех!» — возмущенно рассказала RostovGazeta гуковчанка.

Светлана записала для RostovGazeta видео. Она обратила внимание, что местная власть отчиталась о полной готовности к старту отопительного сезона, однако ремонт выполнен некачественно. Женщина также указала на брошенные ветки деревьев, которые до сих пор не вывезли.

В приемном отделении администрации города корреспонденту RostovGazeta не смогли ответить, был ли произведен ремонт упавших в прошлом году труб.

«Я не знаю, не обращала внимания», — сказала собеседница.

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