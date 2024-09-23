Жительница Гурьевска спаивала несовершеннолетнего брата

Пресс-служба областной прокуратуры проинформировала, что жительница Кузбасса предстанет перед судом за то, что спровоцировала зависимость к алкоголю у своего несовершеннолетнего брата, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

27-летняя женщина неоднократно употребляла алкогольные напитки. Она предложила своему брату составить ей компанию. Со временем подросток 2007 года рождения стал пропускать занятия, чтобы остаться с сестрой. Его физическое и нравственное самочувствие ухудшалось.

«При этом женщина в силу родственных связей понимала, что юноша является несовершеннолетним и ему запрещено употреблять алкогольную продукцию», — говорится в сообщении.

Женщина признала вину. Выяснилось, что она была уже дважды привлечена за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. Суд может вынести наказание сроком до четырех лет пребывания в колонии. Обвинительный акт утвержден прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Торопце после атаки БПЛА не продают алкоголь.