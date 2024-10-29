Жительница ХМАО: пенсия 100 тыс. руб. позволит человеку жить достойно

Жительница ХМАО Виктория Алексеевна рассказала, как распоряжается пенсией в размере 36 тыс. руб. Женщина уверена, что на эти деньги можно выживать, но не жить, сообщил muksun.fm.

Виктория Алексеевна живет с супругом, который пока еще работает. Это и спасает семью, уверена 57-летняя жительница ХМАО. Супруги переехали из города в более отдаленный населенный пункт, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Стиральную машинку включают исключительно в вечернее время, чтобы платить по меньшему тарифу. Виктория много консервирует, чтобы экономить семейный бюджет.

«Но даже с этими вводными траты у нас большие», — предварила свой рассказ молодая пенсионерка.

Виктория Алексеевна ежедневно принимает лекарства для лечения щитовидной железы и назначенные ей витамины. На закупку продуктов в месяц требуется около 35 тыс. руб. Женщина призналась, что приходится постоянно искать различные акционные предложения и экономить. Потребности в одежде уже не такие большие, как были в более молодые годы. Однако все равно приходится ходить по дешевым магазинам.

«По 100 тысяч обоим», — Виктория Алексеевна рассчитала, какой размер пенсии позволит жить достойно.

Такой суммы будет достаточно, чтобы не бегать по продуктовым магазинам в поисках скидок и думать о летнем отпуске. Оптимальной суммой женщина также считает 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пенсионер засудил двух дочерей из-за нехватки денег.