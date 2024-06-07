Жительница Копейска нанесла ущерб РФ свыше 700 тыс рублей, получая две пенсии

Жительница Копейска с 2015 года получала одновременно две пенсии, чем нарушила законодательство РФ. Против нее завели дело о мошенничестве, сообщает kursdela.biz .

Своими действиями женщина нанесла ущерб бюджету в размере более 700 тысяч рублей. Жительница городка под Челябинском в 2008 году оформила пенсию в связи с потерей кормильца. В 2015 году она обратилась в Пенсионный фонд РФ, расположенный на территории Крыма. В отделении она подала документы на получение денег в связи с достижением пенсионного возраста.

Согласно законодательству, гражданин России вправе получать только одну пенсию. Он может самостоятельно выбирать, какую хочет оставить себе. Предполагается, что женщина специально умолчала о пенсии по потере кормильца. Сотрудники правоохранительных органов передали дело на рассмотрение в горсуд Копейска, проинформировали в ГУ МВД региона.

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