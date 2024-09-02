Жительница Курской области во время дачи показаний военным следователям СК сообщила, что ВСУ намеревались насильно вывезти местных жителей на территорию Украины. Кадры допроса опубликовало РИА Новости.

Жительница Курской области рассказала, что военные ВСУ сообщили местным жителям о вывозе их на территорию Украины. Военнослужащие предупредили, что вскоре прибудет военная техника, куда людям надо сесть. Женщина не разбирается в разновидности техники. Из слов поняла, что приедет БТР. Женщина испугалась, услышав о планах украинских военных. Остальные люди были не менее напуганы.

«Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, в живых мы явно не останемся», — сообщила жительница Курской области.

Людям не объясняли, каким образом они после смогут вернуться домой. В числе тех, кого планировали вывезти, были пострадавшие при атаках ВСУ местные жители. Им требовалась медицинская помощь.

Потом военные начали с кем-то связываться по рации. Было видно, что они ведут себя крайне эмоционально и подавленно. Военные ВСУ огорчились. После переговоров в подготовленные для россиян из Курской области бронетранспортеры начали грузить украинских раненых. Очевидица сообщила, что их посадили в какой-то расстрелянный автомобиль, на котором они смогли эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что посол Мирошник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области.