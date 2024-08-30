Боевики ВСУ грабят и сжигают дома эвакуировавшихся жителей Курской области, рассказал в интервью РИА Новостям посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

О преступлениях украинских боевиков ему рассказали куряне, с которыми он встречался во время недавней поездки в регион.

Жители рассказывали, что солдаты ВСУ целенаправленно расстреливали дома из бронетранспортеров и «просто веселились, когда они начинали пылать». При этом боевики специально выбирают здания получше. Предварительно они разграбляют оставленные жилища.

Также дипломат отметил, что в Курской области были замечены наемники с английской речью, поляки и грузины.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что передаст в международные организации все собранные материалы о преступлениях ВСУ в Курской области.