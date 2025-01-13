Жительница Кузбасса накопила долг в 3 млн руб. из-за попытки заняться бизнесом
В Кузбассе арестовали автомобиль женщины за задолженность в 3 млн руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу проинформировала, что приставы арестовали автомобиль жительницы Новокузнецка из-за несвоевременной выплаты примерно 3 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
В пресс-службе рассказали, что жительница Новокузнецка заказала товар. Она не отдала деньги за поставку.
«Теперь в рамках сводного производства гражданка имеет задолженность», — говорится в сообщении.
В сообщении указано, что размер задолженности составил примерно 3 млн руб. Приставы проверили документы и установили, что женщина является собственницей автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Они обнаружили имущество должницы и арестовали его. Согласно законодательству, у женщины есть возможность вернуть свой автомобиль. Ей предстоит погасить задолженность. В противном случае автомобиль конфискуют.
Ранее сообщалось, что судебные приставы с 1 января смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях.