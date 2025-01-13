Жительница Кузбасса накопила долг в 3 млн руб. из-за попытки заняться бизнесом

В пресс-службе рассказали, что жительница Новокузнецка заказала товар. Она не отдала деньги за поставку.

«Теперь в рамках сводного производства гражданка имеет задолженность», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что размер задолженности составил примерно 3 млн руб. Приставы проверили документы и установили, что женщина является собственницей автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Они обнаружили имущество должницы и арестовали его. Согласно законодательству, у женщины есть возможность вернуть свой автомобиль. Ей предстоит погасить задолженность. В противном случае автомобиль конфискуют.

Ранее сообщалось, что судебные приставы с 1 января смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях.