Судебные приставы с 1 января смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях

С 1 января 2025 года судебные приставы смогут взыскивать долги с российских граждан в цифровых рублях. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Изменения внесены Федеральным законом от 24 июля 2023 года. Эта инициатива сделает процесс взыскания долгов более современным и эффективным, особенно в случае, если у должников отсутствуют или недостаточны средства на традиционных банковских счетах.

В случае недостатка средств на банковских счетах, судебные приставы будут обращаться к оператору платформы цифрового рубля, который осуществит перевод необходимых сумм на депозитный счет службы судебных приставов. Это добавит гибкости в процессе взыскания и позволит быстрее реагировать на требуемые платежи.

Важно отметить, что на цифровые кошельки не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума. Цифровые рубли будут храниться на специальных счетах, созданных как для граждан, так и для организаций. Доступ к этим счетам можно будет получить через мобильные приложения банков и интернет-банки.

Создание цифрового рубля направлено на обеспечение независимости от ограничений банков, таких как комиссии и лимиты. Это должно повысить финансовую доступность и обеспечить большее удобство в расчетах для граждан и бизнеса.

Ранее сообщалось, что ветеранам могут выплатить по 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы.