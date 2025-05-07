Жительница Кузбасса прописала в своей квартире 16 мигрантов

Жительница Кемерово за материальное вознаграждение прописала в своей квартире 16 мигрантов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кузбасса.

В ведомстве проинформировали, что в период с октября 2023 года по март 2025 года 53-летняя жительница Кемерово прописала 16 иностранных жителей. С людьми, которые были зарегистрированы по ее адресу, женщина никогда не встречалась. Каждый мигрант передавал ей через общего знакомого 4 тыс. руб. Этот же знакомый находил «клиентов». Против женщины возбудили уголовное дело. Факт фиктивной регистрации иностранных граждан в одной из квартир выявили в марте. В настоящее время расследование завершено.

«Ей (собственнице квартиры. — Прим. ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“, — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы дела переданы в суд. Женщине могут назначить до пяти лет лишения свободы. Полиция Кузбасса напоминает, что для граждан в круглосуточном режиме работает телефон доверия. Россиян просят сообщать, если они знают о фактах нарушениях миграционного законодательства: регистрация иностранных жителей за материальное вознаграждение, неофициальное трудоустройство или нахождение на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе справки об отсутствии ВИЧ.