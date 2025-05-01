В ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой , согласно которой все иностранные граждане, пересекающие границу Российской Федерации, должны будут предоставлять справку об отсутствии у них ВИЧ-инфекции и туберкулёза. Соответствующий законопроект уже подготовлен и имеется в распоряжении ТАСС.

В настоящее время для трудовых мигрантов предусмотрено прохождение медицинского осмотра в течение 30 дней после прибытия в страну. Для тех, кто планирует находиться в России более 90 дней, срок прохождения медосмотра составляет 90 дней.

В настоящее время рассматривается возможность ужесточения критериев для иностранных граждан, которые планируют работать в России.

«Иностранный гражданин при пересечении государственной границы обязан иметь при себе и предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом», — говорится в пояснительной записке.

Нилов объяснил, что если закон будет принят, то все трудовые мигранты, пересекающие границу, должны будут предоставить результаты теста на наличие в организме наркотических веществ и психотропов. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию.

«Предлагаемые проектом федерального закона нововведения позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения России, а также предотвратят заезд на территорию страны трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями», — подытожил парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил высылать из России мигрантов, получивших гражданство за взятку.