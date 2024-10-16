Жительница Кузбасса пыталась пронести в суд патрон

Жительница Междуреченска пыталась пронести в зал судебных заседаний патрон, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Против нее завели административный протокол. В суд пригласили сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области сообщили, что женщину пригласили в суд для ознакомления с материалами дела. При осуществлении пропускного режима гражданку попросили достать все предметы, на которые может отреагировать звуковым сигналом метеллообнаружитель. Также младший судебный пристав Данилова хотела убедиться, что женщина не проносит запрещенные предметы. В личных вещах женщины обнаружили патрон.

Жительница Междуреченска рассказала, что патрон ей подарили. Она относилась к нему как к необычному сувениру и не вытаскивала из сумки. Против нее составили административный протокол. В суд для дальнейшего разбирательства вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что суд не стал отправлять в СИЗО учительницу из Петербурга, устроившую поножовщину.