Суд не стал отправлять в СИЗО учительницу из Петербурга, устроившую поножовщину

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга выбрал меру пресечения учительнице, которая напала с ножом на своего знакомого. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Предварительно установили, что женщина напала на своего знакомого в квартире по ул. Максима Горького в поселке Металлострой. У нее были личные претензии и неприязнь к мужчине. В ходе выплеска эмоций учительница ударила оппоненту в брюшную полость. Ранение оказалось тяжелым, но пострадавший выжил.

Изначально женщина была в ИВС. Суд решил, что не будет отправлять ее в СИЗО. В качестве меры пресечения выбрали запрет выхода по ночам за пределы дома, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства.

«Фонтанка» отмечала, что женщина трудилась педагогом в детском саду.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который ворвался в магазин с ножом.