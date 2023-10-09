Жительница Мариуполя планировала теракт на референдуме 2022 года: дело передано в суд

Прокуратура ДНР передала дело о попытке подрыва мариупольской Приморской районной администрации в день проведения референдума в 2022 году в Южный окружной военный суд, сообщает агентство « РИА Новости ».

В сентябре 2022 года в Мариуполе проходил референдум. Жителям предложили ответить на вопрос, согласны ли они стать частью РФ. Сотрудники правоохранительных органов сумели вовремя установить, что местная жительница Ирина Навальная готовит теракт. 25-летнюю девушку задержали в момент, когда она отправлялась за дистанционным пультом.

К этому времени девушка уже заложила взрывоопасное вещество возле местной администрации, где проходил референдум. Взрывное вещество было самодельным. Масса - более 1,5 кг. Девушка планировала взорвать здание.

Прокуратура ДНР установила, что девушка выполняла приказ украинских спецслужб. Дело рассматривают в рамках двух статей уголовного кодекса: хранение взрывчатых устройств и покушение на совершение взрыва в месте, где высокая проходимость людей.

Суд ДНР также рассматривает дела о военных преступлениях бойцов армии Украины. Когда Мариуполь еще не был освобожден Россией, военные ВСУ и частных организаций расстреливали горожан из-за личной неприязни к ним.