Суд ДНР приговорил к пожизненному наказанию военного ВСУ за расстрел 8 мирных мариупольцев

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщает, что суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего ВСУ, который расстрелял в Мариуполе восемь мирных жителей.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» вооруженных сил Украины Владислава Кулыка», - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Во время следственных действий удалось установить, что убийство произошло в 2022 году. Владислав Кулык находился на боевом задании – патрулировал территорию металлургического завода им. Ильича. Недалеко от здания были замечены восемь гражданских. Военный ВСУ доложил об этом своего командиру.

Командир отдал приказ расстрелять мирных людей, у которых не было оружия. Владислав Кулык выполнил распоряжение. В тот день погибло семь мужчин и одна женщина.

Суд вынес решение - пожизненное заключение на основании двух статей РФ. Первая касается убийства мирного населения в зоне вооруженного конфликта. Вторая – убийство по политическим и идеологических соображениям. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии строго режима.

Суд ДНР рассматривает дела, связанные с убийствами мирного населения в Мариуполе в период, пока армия РФ еще не стала полностью контролировать город. Невооруженных людей убивали, пока они шли по улице. Иногда расстреливали автомобили с гражданскими.