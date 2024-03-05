Жительница Нефтеюганска уверена, что ею манипулировал таксист

Жительница Нефтеюганска рассказала о случае с таксистом. Девушка уверена, что ее манипулировал водитель. Мнения пользователей социальных сетей о то, кто прав, разделились, сообщает muksun.fm .

Девушка вызвала такси в Нефтеюганске. Ей необходимо было добраться до соседнего населенного пункта — Сургута. Заказ делала через мобильное приложение за день от поездки. Ей сообщили, что в машине будет ехать еще трое пассажиров. Стоимость поездки оценили в 1000 рублей. Когда приехал водитель, он заявил, что готов ехать только за 1500 тысячи. Девушка отказалась.

Мужчина сказал, что сам отменять заказ не будет, а девушка сможет это сделать только через 15 минут (по правилам приложения). Пока пройдет время, она опоздает, а сразу вызвать другое такси не выйдет, предупредил мужчина.

Мнения пользователей социальной сети разделились. Нашлись сторонники водителя.

«До Сургута и так ценник 2 рубля, как минимум, он еще вам не загнул цену, 1500 рубля за четверых — это вполне нормально».

«Водитель правильно сделал, почему должен ехать за копейки 65-80 км? Не устраивает цена, водитель? Отмените сами!..»

Некоторые пользователи поддержали пассажирку.

«Почему пассажир должен опаздывать из-за вас? Когда за пять минут поездки выходит 500 рублей, никто из таксистов что-то не говорит: 500 много, давайте 300.

Девушка все же связалась с оператором и отменила такси. Она считает, что подобное отношение водителей отражается на репутации службы такси.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье в январе задержали таксиста, который не выпускал 17-летнюю пассажирку из автомобиля.