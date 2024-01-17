В Подмосковье задержали таксиста, который не выпускал 17-летнюю пассажирку из автомобиля

Безопасность
Unsplash

Фото: [Unsplash]

Подмосковные полицейские задержали водителя такси, который незаконно удерживал семнадцатилетнюю пассажирку в машине.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мужчину задержали в Электростали. По предварительным данным, когда таксист подвозил девушку из Ногинска в Электросталь, то заблокировал двери авто и около часа не отпускал несовершеннолетнюю.

Полицейские доставили таксиста к следователям.

Ранее сообщалось, что в Московской области накрыли подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции.

Актуально
Подмосковье