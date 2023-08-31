Жительница Нижнего Тагила обвиняет директора ООО «Капиталстрой» в похищении сына

Жительница Нижнего Тагила уверена, что ее бывший возлюбленный, отец ее ребенка, директор ООО «Капиталстрой» Юрий Бронников похитил сына и отвез его в Казахстан, сообщает tagilcity.ru .

«Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение ребенка, связаться с его отцом пока не получилось», – сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редактору TagilCity.ru

Девушка рассказывает, что сын находился в гостях у своего отца 28 августа. Потом мужчина отвел ребенка в детский сад. В телефонном режиме они договорились, что мужчина не будет забирать сына из садика в среду, 30 августа.

Тем не менее бизнесмен нарушил устные договоренности и забрал сына после тихого часа. Бывший возлюбленный сообщил, что сын с ним и в течение всего дня обещал, что привезет его домой. Этого так и не произошло.

Конфликт между родителя начался еще давно Они не были официально расписаны, но мужчина отмечен в свидетельстве о рождении пятилетнего ребенка как отец. Как утверждает Алина, алименты папа не платит. Общению женщина не препятствует, но отпустить ребенка в отпуск с папой не решилась. Это стало поводом для очередного конфликта.

«Сначала он пытался чуть ли не выкупить у меня Илюшу, чтобы я дала разрешение на поездку. Требовал у меня его документы. Потом он вдруг заявил: «Дай мне документы, свои и Илюшины. Я хочу вам квартиру в ипотеку купить». Я поняла, что что-то тут неладно. Документы я ему не отдала. После этого он несколько дней не выходил на связь. А потом позвонил с извинениями», - рассказывает девушка, у которой пропал 5-летний сын

Сначала мужчина игнорировал девушку, но потом стал слишком мягким. Извинился, что вспылил из-за отказа. Предположил купить квартиру в ипотеку и просил дать ему все документы на ребенка. Мать пропавшего мальчика связалась с компаньоном мужчины, который сказал, что директор ООО «Капиталстрой» уехал в отпуск.

Девушка опасается, что мужчина уехал с сыном в Казахстан. Корреспондент пытался связаться с мужчиной, но его телефон отключен.