Жительница Ноябрьска рассказала, как декрет помог ей стать бизнес-леди

Бизнес-леди отметила, что каждой женщине приходится в период декретного отпуска быть многозадачной: надо очень много успевать, а времени мало. Так появилась идея замораживать продукты, чтобы потом ускорять процесс приготовления еды. Позже открылся целый цех и началось масштабное производство.

«Если вы думаете, что готовая замороженная еда никому не интересна, то вот вам статистика. Мы продали полтонны вареной замороженной гречи! И людям нравится!» - рассказывает предприниматель Кристина Дорошук

Можно приобрести замороженный борщ, гречку, мясные и рыбные консервы. Перечень продуктов большой. А главное, что товары пользуются спросом. Подходят для тех, кто высчитывает суточную норму калорий и для аллергетиков. А также незаменимы для людей, у которых нет времени готовить пищу самостоятельно.