Жительница Оренбурга не оставила безнаказанной халатность медиков

Жительница Оренбурга подала иск на инфекционную больницу. Она обвинила медиков в некачественном предоставлении услуг. Женщина оценила моральный ущерб в 1.5 миллионов рублей и просила оплатить судебные расходы. Суд удовлетворил иск, но уменьшил сумму до 100 тысяч рублей, сообщает 56orb.ru .

У женщины в инфекционной больнице проходила лечение дочь, которая поступила в отделение с диагнозом «кишечная инфекция». Во время одной из манипуляций девочке занесли инфекцию. У пациентки покраснела рука, выделялся гной. Она испытывала болезненные ощущения, а мама очень переживала. К тому же женщине пришлось возить ребенка в другую больницу на прием к хирургу, где ребенку делали уколы и лечили руку. На основании этого женщина обратилась в суд с иском о моральной компенсации, требуя выплатить 1 500 000 рублей и судебные расходы.

Сторона защиты смогла доказать, что ребенку действительно внесли инфекцию во время укола через катетер. В больнице вину отрицали. Внутренняя проверка Минздрава Оренбуржья подтвердила акт халатности. Суд обязал медицинское учреждение выплатить женщине 100 тысяч рублей и сумму, потраченную на судебные расходы.