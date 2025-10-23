Жительница Подмосковья нашла в детском разделе маркетплейса обои с курящими тиграми

В категории детских товаров на популярном маркетплейсе пользователи нашли обои, на которых изображены тигры. Звери раскуривают трубки. На необычное предложение обратила внимание жительница Ногинска Наталья Мальцева, которая решила сделать в детской комнате ремонт, сообщил REGIONS.

Жительница Подмосковья высказала мнение, что под определенный интерьер такие обои могут подойти. Однако факт их появления в категории детских товаров спорный. Корреспондент REGIONS тоже нашел эти обои по поиску. Предположительно, товар отнесет к категории поставщиком.

«Запрос был такой: нежные обои в розовых тонах для комнаты девочки. Первый же поиск на популярном маркетплейсе меня шокировал! Мне предложили „детские“ обои — на термоядерном фоне огромные курящие тигры», — рассказала Наталья Мальцева.

Юрист Сергей Измайлов прокомментировал инцидент. Эксперт рассказал, что пропаганда табакокурения в России запрещена. Рисунок на обоях можно квалифицировать как визуальное произведение. Пропаганда любых действий, связанных с курением никотиновых смесей, при создании аудиовизуальных произведений запрещена. Контролирующие органы вправе на основании предписания прекратить продажу товаров. Кроме того, могут быть введены штрафные санкции. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

«А если продажу таких изделий показать в публичном поле (на ТВ, в соцсетях и т. п.) — реакция точно у госорганов будет. В любом случае это не тот сюжет, который должен быть на детских обоях», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что фабрика из Балашихи представила свою продукцию на первом в России Показе обойной моды.