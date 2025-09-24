Фабрика из Балашихи представила свою продукцию на первом в России Показе обойной моды

Фабрика «Палитра» из Балашихи представила свою продукцию на Показе обойной моды в рамках отраслевого конгресса.

Мероприятие, созданное совместно с группой компаний VOG и фабрикой «Аспект», открыло серию показов, которые охватят всю страну.



В мероприятии приняли участие представители отраслевых компаний из России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Участники конгресса познакомились с актуальными трендами в дизайне интерьеров и увидели коллекции, которые в скором времени появятся в продаже. 30 моделей продемонстрировали на подиуме последние разработки ведущего российского производителя обоев в Балашихе.

«Мы выбрали новый формат демонстрации наших коллекций. В этом году презентация пройдет в рамках «Wallpaper fashion week». Это первый в России подобный формат мероприятия», - рассказал генеральный директор фабрики Федор Орел.

Шоу завершилось деловой встречей представителей фабрики с клиентами, где обсудили актуальные тенденции рынка, перспективы развития обойного производства и способы повышения эффективности продаж.



«Палитра» – это предприятие №1 по производству обоев в России. Виниловые обои, выпускаемые фабрикой – это продукция с мировым именем, занимающая ведущие позиции на рынке. В этом году балашихинская обойная фабрика отмечает юбилей – 25 лет со дня основания.