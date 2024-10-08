Жительница приграничья рассказала, что спасатели не выезжают на пожары

Жительница Ясных Зорь Елена Зыкина рассказала, что спасатели, медики и другие сотрудники экстренных служб не могут приезжать в поселок на вызовы из-за сложной оперативной обстановки в Белгородской области. В поселке образовалась группа молодых людей, которые самостоятельно ликвидируют возгорания, сообщил bel.ru.

Жительница Ясных Зорь называет ребят героями. Они выезжают в любое время дня и ночи на место, где началось возгорание. Максим Жуков, Роман Складовский, Фарид Лугма и Николай Авдеев не имеют профессиональных навыков тушения огня, однако не оставляют жителей приграничья в беде. Елена Зыкина надеется, что о молодых ребятах узнают власти области и обязательно поощрят их. Она восхищена их мужеством и храбростью.

«Они вместо спасателей у нас. Тушат пожары. Вот настоящие герои, которых нужно награждать. Сколько домов в поселении спасли. Скольким людям помогли», — рассказала женщина.

Елена также сообщила об обстановке в регионе. Сейчас немного начинает восстанавливаться жизнь. Некоторые жители вернулись домой. На улицах стали появляться люди. Во время прошлого интервью Бел.Ру женщина рассказывала о сложной ситуации: постоянно летают беспилотники противника, мобильная связь отсутствует, магазины и аптеки не работают. Ежедневно населенный пункт подвергался обстрелам.

«У нас в селе более или менее налаживается. Улицы оживают. Постепенно», — рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал школу в селе Вязовое Белгородской области.