Беспилотник ВСУ атаковал школу в селе Вязовое Белгородской области
Дрон ВСУ ударил по школе в Белгородской области
Фото: [pxhere.com]
Украинский беспилотник ударил по школе в селе Вязовое Белгородской области, сообщил телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что общеобразовательное учреждение расположено в Краснояружском районе региона. Жертв и пострадавших нет.
На данный момент в школе не проводятся очные занятия. Дети были переведены на удаленный режим обучения в связи с обострением ситуации в Белгородской области.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России беспилотниками. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о предотвращении этих попыток.
Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь система ПВО сбила 21 беспилотник над регионами РФ. Отмечалось, что дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Крымом. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем оперативных служб.