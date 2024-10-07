Беспилотник ВСУ атаковал школу в селе Вязовое Белгородской области

Отмечается, что общеобразовательное учреждение расположено в Краснояружском районе региона. Жертв и пострадавших нет.

На данный момент в школе не проводятся очные занятия. Дети были переведены на удаленный режим обучения в связи с обострением ситуации в Белгородской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России беспилотниками. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о предотвращении этих попыток.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь система ПВО сбила 21 беспилотник над регионами РФ. Отмечалось, что дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Крымом. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем оперативных служб.