Жительница Прокопьевска сняла на фото опасные игры детей с пиротехникой

Жительница Прокопьевска стала очевидицей опасных игр детей с пиротехникой и обратилась к их родителям в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жительница Прокопьевска рассказала, что вблизи дома расположено место для сбора мусора. Там стоят диваны, которые еще не успели вывезти представители коммунальных служб. По словам женщины, местные ребята наполняют мебель петардами. Горожанка обратила внимание, что ребята держат в руках взрывоопасный предмет до самого момента его взрыва, иногда кидают уже непосредственно после взрыва.

«Прошу родителей поговорить со своими детьми о мерах предосторожности. Я не против их веселья и этих бомбочек, просто мало ли что может случиться», — пишет горожанка.

Женщина сделала фото и опубликовала в социальных сетях. На снимках видно, что компания мальчиков школьного возраста кидает «бомбочки». Ребята близко наклоняются к пиротехнике, чтобы внимательно рассмотреть процесс взрыва. Сделанные «бомбочки» дети берут в руки. На фото попали семь человек.

Ранее сообщалось, что юрист Бойков напомнил о наказании в случае повреждения детьми с помощью петард чужого имущества.