Юрист Бойков напомнил о наказании в случае повреждения детьми с помощью петард чужого имущества

С приближением новогодних праздников в продажу поступают новые партии петард разной степени взрывоопасности. По словам юриста Василия Бойкова, дети, в отличие от взрослых, не всегда контролируют такое «веселье», которое может стать причиной травм, и случайной порчи чужого имущества. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что вопрос ответственности зависит от возраста ребенка: до 14 лет за причиненный ущерб отвечают родители или опекуны. Подростки от 14 до 18 лет несут личную ответственность за причиненный вред, однако в случае отсутствия у них дохода или имущества ответственность также возлагается на родителей.

По мнению юриста, родителям необходимо объяснить детям правила безопасного обращения с пиротехникой, а также помнить, что использовать петарды рядом с автомобилями, зданиями или людьми категорически нельзя. При порче чужого имущества взрослым придется возместить его полную рыночную стоимость, а также компенсировать расходы на экспертизу ущерба и юридические услуги.

Ранее общественники предложили запретить продажу пиротехники на время спецоперации.