Жительница Северной Кореи получила в подарок от Ким Чен Ына стол в честь своего 100-летия

Лидер страны Ким Чен Ын поздравил жительницу Северной Кореи со столетним юбилеем. По его поручению долгожительнице отправили в подарок стол, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указано, что именинница много лет жизни посвятила сельскохозяйственной деятельности. Она проживает в селе Чхоин. Работники уездного парткома, которые занимают руководящие должности, поздравили жительницу Северной Кореи с юбилеем. К поздравлениям тажке присоединились односельчане. Особое уважение проявили по отношению к ее родственникам.

Именинница обратилась к своим детям и односельчанам. В частности, она оценила преимущества социалистического строя, который действует на территории республики. По мнению долгожительницы, все жители ощущают себя как одна большая семья, где каждый помогает другому и заботится о нем.

В версии сообщения на корейском языке уточняется, что Ким Чен Ын подарил «праздничный стол» — набор продуктов, который именинница и ее родные могут использовать для приготовления праздничного стола.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом, направив ему письмо.