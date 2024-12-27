Путин поздравил письмом Ким Чен Ына с Новым годом

В преддверии Нового года, 17 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну. В своем послании российский лидер выразил уверенность в том, что в 2025 году Россия и КНДР продолжат развивать сотрудничество и укреплять совместные усилия в борьбе с современными угрозами и вызовами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава российского государства напомнил своему северокорейскому коллеге, что прошедшая минувшим летом в Пхеньяне их двухсторонняя встреча подняла на новый качественный уровень отношения между РФ и Северной Кореей.

«Я убежден, что в предстоящем 2025 году мы будем тесно продолжать совместную работу по выполнению этого исторического договора, а также усиливать наши усилия для противостояния современным угрозам и вызовам. „, — написал президент России.

Путин подчеркнул, что заключенный между Москвой и Пхеньяном Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, включая военную и оборонную сферы, послужит основным интересам дружественных народов обеих стран.

Российский лидер также пожелал всем гражданам Северной Кореи благополучия и процветания, Ким Чен Ыну и его близким счастья, успехов и здоровья.

Ранее сообщалось, что Стратегический договор между Россией и Северной Кореей вступил в силу.