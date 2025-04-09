Кадыров распорядился выдворить семьи организаторов нападения на пост ДПС в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории республики организаторов недавнего нападения на пост дорожно-патрульной службы (ДПС), в результате которого погиб полицейский. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Кадыров заявил, что отцы и братья организаторов преступления не должны больше находится в Чечне. По его словам, эта мера является необходимой для обеспечения безопасности и справедливости. Глава республики утверждает, что причастные к нападению работали на Украину.

«Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что организаторами преступления являются уроженцы Чечни, которые проживали на территории Турции. Кадыров отметил, что каждый из них должен понять, что их действия будут иметь серьезные последствия, независимо от того, где они находятся.

Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции в пункте ДПС. По мужчине был открыл ответный огонь. В результате инцидента один полицейский скончался.