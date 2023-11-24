Жительница Воронежа поделилась воспоминаниями, как немец спас ей жизнь в годы войны

Супружеская пара из Воронежа отмечает 65-летие со дня заключения бракосочетания. Геннадий и Галина Диденко рассказали об истории знакомства, сложных периодах в браке и личной жизни. Так, Галина чудом выжила во время Великой Отечественной войны. Несколько раз она была на грани смерти, сообщает voronezhnews.ru .

Галина родилась в 1935 году. В годы войны фашисты отправили семью жительницы Воронежа в лагерь в Курбатово. Там было много детей, которые болели корью. Не миновала болезнь и маленькую Галину. Один из немцев решил помочь. Он принес ее матери таблетки.

Женщина сначала отказалась брать препарат от врага, боясь, что он хочет таким способом отравить ее дочь. Солдат выпил одну таблетку сам. Лекарства спасли жизнь Галины, которая уже теряла сознание из-за болезни.

«Видимо тогда мне было суждено выжить. Я выжила.» - рассказала Галина Диденко

Русских пленных перевозили в Польшу и в Германию. Когда семью Галины вывозили на поезде, то в состав попала бомба. Семья снова чудом выжила. Потом были проблемы, когда семья пыталась вернуться на Родину.

«По распределению нас увезли в село Овсяники, под Винницей. Поселили в заброшенном доме, некоторое время мы жили там. Для того, чтобы нашей семье разрешили вернуться в Воронеж, нам должны были выслать приглашение, потому что мы уже считались оккупантами. Мамин брат походатайствовал и нам разрешили вернуться в Воронеж.» - делится воспоминаниями Галина

Не менее трагичная судьба Геннадия. Родился он в 1937 году, а в 1939 погибла его мама. Потом началась долгая жизнь с мачехой. Мужчина уверен, что нужно беречь созданную семью, чтобы дети жили с мамой и папой.

Супружеская пара поделилась секретными формулами долгого брака: уважительно относиться друг к другу и доверять, разбираться в личных проблемах без посторонних советчиков.