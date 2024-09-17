Жительницу Кузбасса будут судить за отравление школьников

В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области проинформировали, что материалы дела относительно отравления школьников переданы в суд для детального рассмотрения. Обвиняемой выступает жительница Киселевска, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В апреле 2024 года обвиняемая работала заведующей производством в образовательном учреждении. После проведения прокурорской проверки следствие установило, что женщина халатно относилась к выполнению своих обязанностей. В помещении, где готовили еду, было грязно. Низкое качество приготовления еды привело к размножению бактерий, которые попали в готовые блюда. Двум школьникам стало плохо.

«Употребление в пищу указанных блюд повлекло обращение в скорую помощь двух школьников с признаками острой кишечной инфекции, им была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

У детей развилось острое инфекционное заболевание. Их жизнь и здоровье находились под угрозой. Против сотрудницы возбудили уголовное дело. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что инцидент произошел в «Основной общеобразовательной школе № 3». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в тульской точке общепита выявили ряд нарушений после случая отравления посетителя.