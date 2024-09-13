Кафе в Туле накормило гостя блюдом с опасной инфекцией

Кафе располагается на улице Первомайской. Один из гостей уехал на скорой с признаками отравления, после чего специалисты регионального Роспотребнадзора начали проверку.

Оказалось, что заведение трудоустроило сотрудников без документов медосмотра и гигиенического обучения. Также на готовых продуктах не было маркировок, которые требуются по закону.

Заподозрили, что причиной отравления туляка стала кишечная палочка, содержащаяся в съеденном блюде. В итоге на проверку было изъято 7,6 кг мяса и овощей. Кафе закрыли на 90 суток, потребовав устранить нарушения. Если руководство не сможет этого сделать, то точку закроют.

Ранее сообщалось, что стала известна возможная причина массового отравления шаурмой в Карелии.