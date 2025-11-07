«Жизнь дорогая стала»: работник УВЗ рассказал о сокращении заработной платы на 30 тыс. руб.

Работники «Уралвагонзавода» (УВЗ) рассказали о сокращении заработной платы, что вызывает у сотрудников обеспокоенность, сообщил tagilcity.ru.

По информации сотрудников предприятия, изменения затронули работников отдельных цехов. Они рассказали, что стали получать меньше, чем обычно. Так, один из сотрудников поделился с TagilCity.ru, что в среднем получал около 100 тыс. руб. Крановщик выходил на дополнительные смены, в том числе и ночные. Однако в последнее время количество ночных смен уменьшили.

«Моя зарплата стала около 60-70 тыс. руб. В сравнении это очень ощутимо, жизнь дорогая стала», — делится с редакцией TagilСity.ru работник УВЗ.

По словам сотрудников, у некоторых заработная плата уменьшилась на 5 тыс. руб., у других — на 35 тыс. руб. Работники цехов, которые занимаются изготовлением вагонов, с 15 декабря переходят на четырехдневную рабочую неделю. По данным СМИ, руководство предприятия допускает увольнение 10% штатных сотрудников. По неофициальной информации, решение приняли в начале октября. Оно оформлено письменно.

«Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации «Ростех») стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов», — сообщает редакции TagilCity.ru пресс-служба «Уралвагонзавода».

По информации издания, работники обеспокоены ситуацией, сложившейся на предприятии. Они считают, что не исключены массовые увольнения.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников российского вуза пожаловались на задержки выплат.