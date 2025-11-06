«Зарплату не платят уже месяц»: более 200 сотрудников российского вуза пожаловались на задержки выплат

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) сложилась критическая ситуация с выплатой заработной платы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Более 200 сотрудников учебного заведения обратились с жалобой на отсутствие денежных средств, задержка по которым составляет уже целый месяц.

По мнению работников вуза, сложившаяся ситуация напрямую связана с отстранением от должности ректора Александра Запесоцкого, которого обвинили в растрате государственных бюджетных средств.

Новым руководителем учреждения по иску Генеральной прокуратуры РФ был назначен Евгений Лубашев.

Сотрудники университета расценили назначение Лубашева как незаконное действие. На данный момент 214 работников до сих пор не получили заработную плату за октябрь. Кроме того, месяц назад многим из них сократили премиальные выплаты на 50% без какого-либо объяснения причин.

Ранее Министерство просвещения РФ опровергло жалобы учителей о массовом сокращении выплат.