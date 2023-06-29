Жозеп Боррель рассказал о возможном создании Оборонного фонда Украины

В четверг, 29 июня, в ЕС проходит саммит. Спикеры мероприятия поднимают тему украинского кризиса. В частности, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о возможности создания Оборонного фонда Украины, сообщает ТАС .

Жозеп Боррель отметил, что Оборонный фонд Украины могут создать взамен Европейского фонда мира. Спикер саммита также рассказал, что Евросоюз готов передавать оружие Украине не только в момент проведения СВО, но и после его завершения.

Жозеп Боррель также отметил, что Украина должна продолжать вести военные действия. Успех может быть гарантирован только в том случае, если украинские военнослужащие будут подготовлены должным образом. Армия нуждается в полной модернизации.