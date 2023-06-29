Жозеп Боррель рассказал о возможном создании Оборонного фонда Украины
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В четверг, 29 июня, в ЕС проходит саммит. Спикеры мероприятия поднимают тему украинского кризиса. В частности, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о возможности создания Оборонного фонда Украины, сообщает ТАС.
Жозеп Боррель отметил, что Оборонный фонд Украины могут создать взамен Европейского фонда мира. Спикер саммита также рассказал, что Евросоюз готов передавать оружие Украине не только в момент проведения СВО, но и после его завершения.
Жозеп Боррель также отметил, что Украина должна продолжать вести военные действия. Успех может быть гарантирован только в том случае, если украинские военнослужащие будут подготовлены должным образом. Армия нуждается в полной модернизации.