Журавли вернулись из Африки: символ весны прилетел в «Журавлиную Родину» раньше обычного

Первые журавли после зимовки в Африке вернулись в Талдомский городской округ. В четверг, 26 марта, егерь Константин Щербаков заснял одну из птиц на подкормочной площадке в природном заказнике «Журавлиная Родина» в окрестностях Нушполов, сообщил REGIONS.

По информации издания, пернатые прибыли на родину раньше обычного срока: их появления ожидали лишь к концу недели, однако теплая погода и быстрое таяние снега ускорили перелет.

Серые журавли предпочитают гнездиться в болотистых местах — на кочковатых болотах, окруженных лесом, на заливных лугах с зарослями осоки или камыша, а также в заболоченных речных поймах. Дубненская низина, соединяющая труднопроходимые леса и болота с обширными полями и деревнями, чрезвычайно привлекательна для этих птиц.

«Это местная птица, раз она знает подкормочную с овсом», — уточнила председатель Московского областного отделения Русского общества сохранения и изучения птиц им. М. Мензбира Ольга Гринченко.

По данным орнитолога Ольги Гринченко, на территории заказника «Журавлиная Родина» в настоящий момент гнездится полсотни пар серых журавлей — это ровно сто птиц. Каждая из сложившихся пар из года в год занимает одну и ту же территорию.

По данным эксперта, пернатые славятся верностью: выбрав однажды спутника, они не расстаются до конца жизни и хранят привязанность к облюбованному месту для выведения потомства. Как добавила специалист, волна перелета птиц не утихнет вплоть до завершения первой апрельской декады.

Ранее сообщалось, что журавль по кличке Дубна ведет сотню сородичей из Африки в Подмосковье.