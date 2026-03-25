Журавль по кличке Дубна ведет стаю: 100 краснокнижных птиц вернутся в Подмосковье раньше срока

Около сотни особей серого журавля, переждавших зимний период в Эфиопии, в ближайшее время прибудут в Дубненскую низину. Сведениями о сроках возвращения пернатых поделилась Ольга Гринченко, возглавляющая в Московской области отделение Русского общества сохранения и изучения птиц имени М. Мензбира, сообщил REGIONS.

По данным специалистов, слежение за миграционными маршрутами ведется с помощью GPS-трекеров. Полученная информация позволяет с высокой точностью прогнозировать даты прилета. В этом году возвращение краснокнижных птиц ожидается раньше обычного из-за аномально теплого начала весны.

По словам специалиста, 19 марта журавлиная стая находилась в районе южной границы Киевской области. Проследить за маршрутом перелета позволяет трекер, установленный на одной из птиц по кличке Дубна — именно с его помощью ученые получают точные геоданные о перемещении стаи.

«К субботе ждем. На самом деле это зависит от снега. Надо, чтобы хоть на 50% сошло», — рассказала Ольга Гринченко.

Обычно серые журавли появляются в этих краях не раньше начала апреля. Однако аномально теплая весна в этом году внесла коррективы в привычные биологические ритмы пернатых.

«Но возвращаться будут не все разом, а постепенно, до 7-8 апреля», — уточнила Ольга.

Серый журавль — вид, находящийся под охраной в Московской области. Чтобы не допустить сокращения его численности, необходимо сохранять традиционные места гнездовий. Именно эту задачу выполняет заказник «Журавлиная Родина»: здесь с наступлением весны и до середины осени созданы все условия для спокойного размножения и воспитания птенцов.

Помимо журавлей, в заказнике обитают и другие представители фауны. Уже в первой половине марта после зимовки сюда вернулись скворцы, чибисы, серая цапля и ушастые совы.

