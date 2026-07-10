Журналист Глуховский поддержал снижение возраста уголовной ответственности и напомнил о гибели 12-летнего школьника

Журналист-обозреватель Игорь Глуховский прокомментировал инициативу главы СК Александра Бастрыкина о снижении на законодательном уровне возраста наступления уголовной ответственности до 12 лет, которую не поддержали депутаты, сообщили «Аргументы недели». Журналист напомнил об инциденте в Ростове-на-Дону, где от ожогов скончался 12-летний школьник.

По информации издания, трагедия произошла во дворе одного из домов в ночь на 29 июня. По словам очевидцев, мальчика облили бензином и подожгли. Свидетели сообщают, что ребенок кричал от боли, метаясь по двору. Одна из девочек накрыла его мокрой простыней, но спасти мальчика не удалось. Егор получил 95% ожогов тела и через сутки скончался в больнице.

По данным издания, под подозрение попала компания мальчиков, с которыми он был в тот вечер. Местные жители утверждают, что эта группа неоднократно замечалась в хулиганстве. Версии произошедшего разнятся: одни говорят о намеренном поджоге, другие уверяют, что хотели поджечь лавку, а пламя перекинулось на ребенка. Однако официального подтверждения пока нет.

«Пока официального подтверждения всем этим утверждениям нет. Однако, если малолетние хулиганы на самом деле сожгли своего сверстника живьем и не получат по всей строгости, представляете, что из них вырастет?! Да, по факту смерти 12-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). <> Законодательство о возрасте и ответственности за содеянное малолетками нужно обязательно менять! И никакое "они же дети" тут не должно быть аргументом...» — высказал мнение журналист.

Ранее психолог из Подмосковья рассказала о современных реалиях воспитания детей.