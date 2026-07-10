Наука больше не будет прежней: ИИ взялся за задачи, которые выполняли люди

Искусственный интеллект может резко ускорить проведение научных исследований — не только пересказов старых работ, но и создание новых анализов, графиков и выводов, пишет The Transmitter. По мнению нейробиолога Кеннета Харриса, для общества это может стать плюсом, а для самих ученых — потрясением, сравнимым с приходом фабричного производства на смену ручному труду.

Харрис приводит в пример математику: в мае OpenAI сообщила, что еще не выпущенная модель решила 80-летнюю гипотезу, а специалисты признали решение пригодным для публикации. В экспериментальных науках похожий сдвиг могут дать большие открытые базы данных. Например, в нейронауке ИИ-агенты уже способны за минуты находить новые ответы в массивах данных, которые раньше требовали долгой и кропотливой работы исследователя.

Главная опасность — вал низкокачественных или ложных результатов. Если тысячи ИИ-систем начнут искать закономерности в одних и тех же данных, наука может столкнуться с беспрецедентным количеством случаев, когда случайные совпадения будут ошибочно восприниматься как открытия.

По мнению Харриса, людям при этом все же останутся важные роли. Ученые смогут выбирать интересные вопросы, уточнять понятия, проводить сложные эксперименты, проверять выводы и отсеивать сильные работы от слабых. Но привычная система публикаций, рецензирования, грантов и карьеры в науке, вероятно, сильно изменится.