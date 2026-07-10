Турция подешевела до уровня 2016 года: какие отели предлагают отдых за ₽34 тысячи

Туры в Турцию снова удивляют россиян ценами: некоторые туроператоры начали предлагать путевки с перелетом и системой «все включено» примерно за ₽34 тысячи. Такие предложения сравнивают с ценами десятилетней давности, однако эксперты предупреждают: речь идет не о возвращении прежнего уровня цен на весь рынок, а о специальных предложениях с определенными условиями. О том, какой отдых скрывается за такой стоимостью и куда еще можно отправиться на море с похожим бюджетом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал туристический эксперт Артем Алексеев.

По словам специалиста, купить тур в Турцию за ₽34 тысячи действительно возможно, но туристам важно внимательно смотреть детали предложения.

«Такие цены обычно появляются на ограниченные даты, при вылетах из определенных городов и на конкретные отели. Чаще всего речь идет о бюджетных гостиницах 3–4 звезды, которые находятся не на первой линии, с коротким сроком проживания — например, пять-семь ночей. Это не тот вариант, когда турист получает дорогой курортный отдых в хорошем пятизвездочном отеле, но для тех, кто хочет просто попасть к морю и отдохнуть без больших затрат, предложение вполне рабочее», — объяснил Алексеев.

Эксперт отметил, что низкая цена связана сразу с несколькими факторами: окончанием отдельных волн продаж, перераспределением мест на чартерных рейсах и желанием туроператоров быстрее заполнить оставшиеся номера.

«Туроператоры заранее выкупают блоки мест в самолетах и отелях. Если ближе к дате вылета остаются свободные места, стоимость может заметно снижаться. Поэтому иногда можно увидеть цены, которые кажутся нереальными», — рассказал специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

При этом туристам стоит учитывать дополнительные расходы. Даже при системе «все включено» могут понадобиться деньги на трансферы, экскурсии, платные услуги в отеле, аренду лежаков на некоторых пляжах и покупки.

По словам Алексеева, бюджет около ₽30–40 тысяч открывает не только Турцию.

«За такие деньги летом можно рассматривать также некоторые варианты в Абхазии, недорогие туры в Египет при удачном стечении обстоятельств, отдых в Краснодарском крае, а иногда — пакетные предложения в ОАЭ или другие направления вне пиковых дат. Но Турция остается одним из самых удобных вариантов по соотношению цены и наполнения: перелет уже включен, работает система питания, а инфраструктура рассчитана именно на массового туриста», — отметил эксперт.

Специалист советует не ориентироваться только на красивую цифру в рекламе и всегда проверять, что именно входит в стоимость.

«₽34 тысячи за Турцию — это не миф, но нужно понимать, что покупается именно бюджетный отдых. Главное — заранее изучить рейтинг отеля, отзывы туристов и условия проживания, чтобы низкая цена действительно стала выгодным предложением, а не источником дополнительных расходов», — заключил Алексеев.

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и многие семьи из Подмосковья отправляются в путешествия по России и за границу вместе с детьми. Однако отсутствие даже одного документа может испортить поездку на этапе регистрации в отеле или прохождения пограничного контроля.