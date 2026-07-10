В Орехово-Зуеве стартовали работы по благоустройству в ходе капремонта школы № 16

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 16, общая стройготовность по всем видам работ достигла 70% — строители приступили к работам по благоустройству. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 70 рабочих и две единицы спецтехники. На объекте также ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.