Миграция вратарей в РПЛ: Бориско перейдет в ЦСКА, Латышонок в «Балтику»

Бориско провел великолепный сезон в «Балтике». В 23 матчах РПЛ 26-летний голкипер пропустил лишь 11 мячей, сыграв 14 матчей на ноль. До его травмы «Балтика» была самой непробиваемой командой лиги.

В свою очередь, «Балтика» возьмет в аренду с правом выкупа голкипера «Зенита» Евгения Латышонка. Он уже выступал за калининградский клуб на протяжении пяти лет, пока в позапрошлом году не перебрался в Санкт-Петербург.

В минувшем сезоне Латышонок потерял место основного вратаря в «Зените», проиграв конкуренцию Денису Адамову.

Ранее сообщалось, что аргентинский вингер «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от перехода в ЦСКА, несмотря на обещание высокой зарплаты.