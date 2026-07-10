Миграция вратарей в РПЛ: Бориско перейдет в ЦСКА, Латышонок в «Балтику»
Журналист Ибрагимов: Бориско перейдет в ЦСКА, Латышонок вернется в «Балтику»
Фото: [ФК «Балтика»]
ЦСКА в ближайшее время подпишет вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско, утверждает журналист Анар Ибрагимов.
Бориско провел великолепный сезон в «Балтике». В 23 матчах РПЛ 26-летний голкипер пропустил лишь 11 мячей, сыграв 14 матчей на ноль. До его травмы «Балтика» была самой непробиваемой командой лиги.
В свою очередь, «Балтика» возьмет в аренду с правом выкупа голкипера «Зенита» Евгения Латышонка. Он уже выступал за калининградский клуб на протяжении пяти лет, пока в позапрошлом году не перебрался в Санкт-Петербург.
В минувшем сезоне Латышонок потерял место основного вратаря в «Зените», проиграв конкуренцию Денису Адамову.
Ранее сообщалось, что аргентинский вингер «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказался от перехода в ЦСКА, несмотря на обещание высокой зарплаты.