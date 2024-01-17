Журналист Осипова: контроль за деятельностью иноагентов должен вестись круглосуточно

Журналист и писатель Наталия Осипова высказала мнение, что в России необходимо создать контролирующий орган, в обязанности которого войдет отслежка деятельности всех иностранных агентов, пишет интернет-издание «Абзац» .

Журналист пояснила свою позицию на примере корреспондента Михаила Зыгаря*, который был внесен в реестр иноагентов. Однако, книги, написанные им, до сих пор продаются в российских магазинах. Причем важно, что в произведениях автор высказывает свою антироссийскую позицию.

Возникает несколько проблем. Во-первых, в условиях проведения СВО недопустим тот факт, что россияне читают пропагандистскую литературу авторов, которые открыто заявляют о ненависти к России. Во-вторых, писатель продолжает получать прибыль от граждан той страны, которую так презирает. Важно найти легальный способ препятствовать таким людям зарабатывать деньги.

«Очевидно, что должен быть выработан неволюнтаристский, легальный [подход]. Не надо всё время вручную эти галочки на каждом ставить. Должна быть какая-то система. А так они смеются, издеваются: «Что ты нам сделаешь, ничего ты нам не сделаешь». Кто-то более осторожный пишет свои обязательства: «Пост создан лицом, которое признано иноагентом». А кто-то просто на это плюёт, потому что это никакого ущерба им не наносит», – заявила Осипова.

Ранее мы сообщали, что концерты юмориста Максима Галкина* отменили в Таиланде из-за его политических высказываний в адрес России.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом