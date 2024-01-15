Концерты Максима Галкина* отменили в Таиланде из-за его политических высказываний

Концерты российского артиста Максима Галкина, которые должны были состояться в Паттайе и Пхукете, были отменены его организаторами. Это произошло из-за политических высказываний со сцены, об этом сообщило ТАСС .

Галкин планировал выступать в Паттайе в отеле Royal Cliff, но его руководство отказалось от мероприятия. Концерт в Пхукете должен был проходить в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и он подвергся отмене. Причиной этого назвали различные политические заявления, которые Галкин допускает во время своих выступлений.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», - прокомментировал отмену источник из развлекательной сферы в этой стране.

Цен на билеты составляли от 8,5 до 16 тысяч рублей. Все они были сняты с продаж.

Ранее уже сообщалось, что концерт юмориста, который должен был пройти в Баку, также находится под угрозой срыва. Местная публика неохотно приобретает билеты, считая их неоправданно дорогими.

* внесен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента