Журналист Properm.ru: как современного ребенка «заставить» Родину любить

Журналист издания « Properm.ru » Татьяна Зырянова поделилась размышлениями, как стоит прививать детям чувство патриотизма и любви к Родине, а главное, есть ли в этом необходимость.

Журналист уверена, что люди разучились критически мыслить, а именно эта способность позволяет растить личность. Это касается всех сфер жизни. Предлагает благотворительный фонд не покупать цветы, а переводить деньги нуждающимся больным детям, а в чате родители устраивают скандал.

«Одни всего боятся, вплоть до того, что отказываются подписывать нужные документы, протестуют против биометрии и против цифровизации образования, не ставят прививки, выдумав, что под кожу им внедрят какие-то чипы. Другие слепо верят всему, что им говорят, а значит, становятся жертвами мошенников», – пишет журналист Татьяна Зырянова

Звонят взрослым людям неизвестные личности и заставляют поджигать здания военкоматов. И россияне соглашаются, ведь им приказали. Татьяна Зырянова задается вопросом, почему никто не хочет мыслить и анализировать, как стоит поступать, а как нет.

«Известный российский пропагандист (он сам так себя называет), по сути — Соловьёв на минималках — учил провинциальных журналистов работе с аудиторией. Мне довелось быть в числе обучающихся. Главный пункт лекций был такой — «внушить аудитории, что она должна думать». Серьезно. Не информировать, не рассказать историю, опросив все стороны, не объяснить, а внушить, разжевать и в рот положить. Чтобы по-другому думать уже не получалось», - рассказывает журналист Properm.ru

Или случаи мошенничества. Житель Перми Сергей Петропавловский поверил злоумышленникам, что может помочь в поимке преступников. Требовалось продать квартиру и перевести деньги. Теперь ведется следствие, и пока собственного жилья у мужчины нет.

Современное общество стало создавать рамки, за которые не хочет выходить. Не стоит с детства внушать ребенку, что он обязан любить Родину. Важно создавать такие условия, чтобы ему хотелось любить Отчизну. А начать меняться нужно самим взрослым, которым надо учиться мыслить логически и осознавать последствия своих поступков.