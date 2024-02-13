Журналист Суини назвал убийство военкора Журавлева военным преступлением

Журналист Стив Суини заявил, что убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне проведения российской СВО – военное преступление. Соответствующее заявление Суини сделал на заседании СБ ООН, передает информагентство РИА Новости .

Суини напомнил об ироничном совпадении, по которому корреспондент был в съемочной группе, делающей сюжет об ударах кассетных снарядов в мирных районах Запорожской области. Именно эти снаряды и стали причиной смерти Журавлева.

Суини также указал на то, что данное убийство осудили ЮНЕСКО и Международная федерация журналистов, которые призвали к проведению расследования инцидента. В то же время, данной смерти образовался украинский Национальный союз журналистов, с радостью заявивший о гибели «кремлевского пропагандиста», добавил он.

По словам Суини, смерть Журавлева стала очередным военным преступлением, за которым, к сожалению, не последовало наказания.