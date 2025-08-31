Журналистка Скабеева одним словом оценила фото смеющихся Лукашенко и Алиева

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале одним словом оценила фотографию президентов Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, сообщило издание «Лента.ру».

По информации издания, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Баку и Ереваном можно называть мирными. Представители республик обсуждают различные вопросы. В частности, лидеры начали затрагивать повестку двусторонних отношений.

По данным СМИ, в настоящее время Ильхам Алиев находится в Китае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что лидеры могут встретиться в ходе пребывания в Китае, сообщило РИА Новости.

За всем, что происходит в Китае, тщательно следят российские и иностранные журналисты. Так, Ольга Скабеева в своем телеграм-канале опубликовала фото. На нем запечатлены президент Республика Беларусь Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Политики слегка наклонены друг к другу. Лидеры смеются. Создается впечатление, что они рады видеть друг друга.

«Ситуация», — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что президента РФ на саммите ШОС в Китае встретили песней «Калинка-Малинка».