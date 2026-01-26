Зимнее нашествие: лоси вышли на дорогу возле поселка Одинцовского округа

Жители Одинцовского округа обсуждают в соцсетях появление на проезжей части вблизи поселка Часцы двух крупных лосей. Охотовед и зоолог Валерия Аксенова предупредила REGIONS, что встреча с лосем на дороге может быть опасной.

Удивленные встречей автомобилисты и пешеходы снимали лосей на видео. Валерия Аксенова высказала мнение, что появление животных на дороге — не такая и редкость. Лоси в зимнее время питаются корой деревьев и ветками берез, пихт, осин и рябин. Кроме того, они добывают из-под снега траву. Перемещаться от одного лестного участка к другому удобнее по дороге.

По мнению специалиста, лосей также может привлекать соль. Ее используют представители коммунальных служб для обработки дорожного покрытия в зимнее время. Можно также допустить, что животные надеются вдоль дорог найти себе пищу.

Валерия Аксенова призвала к бдительности всех, кто встретится с лосем на дороге. Эксперт напомнила, что масса животного в некоторых случаях достигает примерно полутонны. ГИБДД также призывает водителей Подмосковья быть внимательными, особенно в темное время суток.

«В случае ДТП животное, как правило, сталкивается именно с лобовым стеклом автомобиля, что может привести к трагическим последствиям», — добавил зоолог Аксенова.

