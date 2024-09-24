Зюганов попытался отправить на фронт журналиста из-за вопроса об интимном видео

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отправить на фронт корреспондента, который задал вопрос об интимном видео с возможным участием депутата Дениса Парфенова, сообщил SHOT.

Корреспондент обратился с вопросом, выяснили ли депутаты фракции, кто стоит за провокацией против Дениса Парфенова. Геннадий Зюганов обратился со встречным вопросом. Лидер КПРФ уточнил, есть ли у корреспондента дела поважнее, а также был ли он на фронте.

«Стыдно за вас», — заявил Зюганов.

Корреспондент уточнил, был ли Денис Парфенов на фронте. Однако, кроме критики в адрес журналистов в целом и лично в свой, больше ничего не услышал.

Ранее в сети появилось видео, на котором фигурирует мужчина, внешне похож на депутата Парфенова. Он находится в компании с молодой девушкой. Некоторые моменты на записи отнесены к категории 18+. По интерьеру можно сделать предположение, что запись сделана в Госдуме.

В КПРФ сообщили SHOT, что разберутся в ситуации и проверят подлинность видео. Первая предложенная версия депутатов — видео было сгенерировано нейросетью, однако предположение требовало проверки. Парфенов не комментировал инцидент с видео.

Ранее сообщалось, что Путин позвал 80-летнего Зюганова в Кремль и 56 секунд жал тому руку.