Путин позвал 80-летнего Зюганова в Кремль и 56 секунд жал тому руку

В минувшую среду, 26 июня, председатель Центрального комитета КПРФ и руководитель одноименной депутатской фракции в госдуме Геннадий Зюганов отметил свое 80-летие. С юбиляром в Кремле лично встретился президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Путин поздравил Зюганова с юбилеем и сообщил, что ему присвоено звание Героя Труда.

В самом начале встречи президент долго пожимал руку бессменному лидеру КПРФ. Как можно было наблюдать на предоставленном пресс-службой Кремля видео, рукопожатие длилось аккурат 56 секунд.

Также стало известно, что в связи с 80-летием российский ЦИК наградил Геннадия Зюганова медалью «За содействие в организации выборов».

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